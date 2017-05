Düsseldorf nach 1:1 weiter in Abstiegsgefahr

06.05.2017 Düsseldorf. Den Sturz auf Platz 16 konnte Düsseldorf verhindern, der anvisierte Befreiungsschlag im Abstiegskampf wurde aber verpasst. Julian Schauerte rettete der Fortuna mit einem späten Treffer ein Remis gegen Würzburg.

Fortuna Düsseldorf bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga in großer Abstiegsgefahr. Durch den späten Treffer von Julian Schauerte (90. Minute) zum 1:1 (0:0)-Endstand am Samstag gegen die Würzburger Kickers konnte die Fortuna allerdings den Sturz auf Relegationsrang 16 vorerst verhindern. Vor 27 192 Zuschauern in Düsseldorf war den Gästen zuvor durch Lukas Fröde (86. Minute) die Führung gelungen.

Im Duell der bisherigen Tabellennachbarn agierten beide Mannschaften nervös. "Beide Mannschaften haben Angst mit auf den Platz genommen. Das hat man im Spiel gesehen", sagte Fortuna-Coach Friedhelm Funkel. Die besseren Torchancen erarbeitete sich zunächst Aufsteiger Würzburg. Patrick Weihrauch traf mit einem Schuss den Außenpfosten (24. Minute). Die Düsseldorfer spielten über weite Strecken einfallslos. "Wir haben sehr langsam gespielt. Meine Mannschaft ist mit der Situation offenbar nicht zurecht gekommen. Das hat mich ein Stück weit enttäuscht", meinte Funkel.

Erst in der Schlussphase fielen die Tore. Fröde schloss zunächst eine Vorarbeit von Emanuel Taffertshofer mit der Kickers-Führung ab. Doch die Fortuna kam zurück: Schauertes Freistoß aus rund 28 Metern trudelte unerreichbar für alle anderen Spieler zum Ausgleich ins Würzburger Tor. Kickers-Keeper Jörg Siebenhandl monierte anschließend erfolglos beim Schiedsrichter, dass er behindert worden sei. "Aus meiner Sicht war das kein Foul, aber das wir so spät getroffen haben, war natürlich sehr glücklich", befand Funkel.

Würzburg wartet nach dem Dämpfer weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde und konnte die Abstiegszone nicht verlassen. "Wir hätten einen Sieg verdient gehabt, wir waren die deutlich gefährlichere Mannschaft. Das haut uns aber nicht um", erklärte Fröde. Die Fortuna hielt den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den Konkurrenten, muss im Saisonendspurt aber weiter zittern. In einer Woche steigt das Spiel beim 1. FC Nürnberg, ehe Erzgebirge Aue am 34. Spieltag in Düsseldorf antritt. (dpa)