Düsseldorf erneut ohne Sieg: Nullnummer gegen Heidenheim

25.02.2017 Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf wartet in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde. Am Samstag musste sich die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel mit einem 0:0 im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim begnügen und konnte auch das neunte Ligaspiel hintereinander nicht gewinnen. Heidenheim bleibt vorerst Tabellenfünfter und verlor im Aufstiegskampf an Boden. Vor 20 178 Zuschauern war die Fortuna im zweiten Abschnitt das etwas engagiertere Team, agierte in der Offensive aber nicht effektiv genug. Die Gäste vergaben ihre besten Torchancen durch John Verhoek (12. Minute) und Tim Kleindienst (76.).