Düsseldorf baut Tabellenführung aus

24.01.2018 Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann am Mittwoch gegen Erzgebirge Aue mit 2:1 (1:0) und liegt mit 37 Punkten drei Zähler vor den Konkurrenten Holstein Kiel und 1. FC Nürnberg (beide 34), die ihre Heimspiele tags zuvor jeweils nicht gewinnen konnten. Die seit fünf Auswärtsspielen sieglosen Sachsen fielen auf Rang 14 zurück. Vor 19 617 Zuschauern in der Esprit-Arena erzielten Benito Raman (30.) und Rouwen Hennings (70./Foulelfmeter) die Treffer für die Düsseldorfer, die nun beste Heimmannschaft der Liga sind. Ridge Munsy ((62.) traf für Aue.