Düsseldorf-Test vor Liga-Start erfolgreich

20.01.2018 Aachen/Sonsbeck. Vier Tage vor dem Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf die Generalprobe bestanden. Der Zweitliga-Spitzenreiter siegte am Samstag in einem Testspiel beim Landesligisten SV 1919 Sonsbeck mit 2:0 (1:0). Davor Lovren (38. Minute) und Havard Nielsen (47.) erzielten die Tore für die Fortuna, die am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) Erzgebirge Aue erwartet. Düsseldorfs Liga-Konkurrent VfL Bochum verlor hingegen seinen letzten Härtetest vor dem Revierderby am Dienstag gegen den MSV Duisburg (18.30 Uhr/Sky). Beim früheren Bundesligisten Alemannia Aachen unterlag Bochum am Samstag mit 0:1 (0:0).