Dürens Volleyballer Barthel beendet Profi-Karriere

09.06.2017 Düren. Mit nur 21 Jahren beendet Dennis Barthel seine Karriere als Volleyball-Profi beim Bundesligisten SWD powervolleys Düren. Wie der Club am Freitag mitteilte, will sich Barthel, der bereits mit 16 Jahren in den Erstligakader aufgenommen wurde, von sofort an seinem dualen Studium widmen. "Das passt nicht mit Profi-Volleyball zusammen", erklärte Barthel. Bei ihm sei seit Längerem die Entscheidung gereift, "dass es Zeit ist für einen Wechsel im Lebenslauf".