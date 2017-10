Claudio Pizarro muss vor Köln-Bremen verletzt passen

22.10.2017 Köln. Das geplante Startelfdebüt von Claudio Pizarro für den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist nicht zustande gekommen. In der Partie des Tabellenletzten am Sonntag gegen seinen früheren Verein Werder Bremen musste der 39 Jahre alte Peruaner kurzfristig passen. Er hatte sich beim Warmmachen eine Blessur am Oberschenkel zugezogen. Für ihn nahm FC-Trainer Peter Stöger den Franzosen Sehrou Guirassy in die Anfangsformation. "Schade für unseren Torjäger, der gegen seinen alten Club gerne gespielt hätte", teilte Köln mit.