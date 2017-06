Chinas Olympiasieger Ma Long bleibt Tischtennis-Weltmeister

05.06.2017 Düsseldorf. Chinas Olympiasieger Ma Long ist zum zweiten Mal nacheinander Tischtennis-Weltmeister im Herreneinzel geworden. Zum Abschluss der WM in Düsseldorf gewann der 28-Jährige am Montag das hochklassige und dramatische Endspiel gegen seinen acht Jahre jüngeren Landsmann Fan Zhendong vor 8000 Zuschauern mit 7:11, 11:6, 11:3, 11:8, 5:11, 7:11, 12:10. Letzter nicht-chinesischer Einzel-Weltmeister war der Österreicher Werner Schlager 2003 in Paris.

Bei ihrer Heim-WM 2015 in Suzhou trafen Ma Long und Fan Zhendong schon im Halbfinale aufeinander, das Ma Long damals mit 4:1 Sätzen für sich entschied. Im Viertelfinale von Düsseldorf bezwang der Weltranglisten-Führende seinen deutschen Doppelpartner Timo Boll mit 4:2.

China holte in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen vier der fünf Titel. Ausnahme war der Erfolg des japanischen Mixed-Doppels Maharu Yoshimura/Kasumi Ishikawa. Für den Deutschen Tischtennis-Bund gab es durch Petrissa Solja im Gemischten Doppel an der Seite des Chinesen Fang Bo Bronze. (dpa)