Chilene Aranguiz wieder ein Kandidat für die Bayer-Startelf

20.10.2017 Leverkusen. Der chilenische Fußball-Nationalspieler Charles Aranguiz steht vor seiner Rückkehr in die Startelf von Bayer Leverkusen. Der Mittelfeldspieler musste zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade pausieren, wurde zwischendurch aber schon wieder in der Nationalmannschaft eingesetzt. "Er hat die Trainingseinheit sehr gut überstanden. Ich will nicht ausschließen, dass er von Beginn an spielt", sagte Chefcoach Heiko Herrlich vor der Partie bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) im Borussia-Park.

Die zuletzt dreimal unbesiegten, aber auswärts noch sieglosen Leverkusener stehen in Gladbach unter Erfolgsdruck. "Wir haben einige Punkte liegen lassen und wollen nach Möglichkeit drei holen", sagte Herrlich am Freitag. Die vergangenen drei Bundesligapartien gegen Mönchengladbach hat Bayer allerdings alle verloren. (dpa)