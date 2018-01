Charles Aránguiz hält ein Bayer-Trikot in die Kamera.

04.01.2018 Leverkusen. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann zum Rückrundenauftakt am 12. Januar (20.30 Uhr) gegen Tabellenführer Bayern München mit Charles Aránguiz planen. Der 28 Jahre alte chilenische Mittelfeldspieler bestritt am Donnerstag nach seinem Muskelfaserriss in der Wade erstmals wieder ein Training mit der Mannschaft von Chefcoach Heiko Herrlich. Leverkusen ist Tabellenvierter.