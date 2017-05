Champions-League: Boll fühlt sich wohl in Außenseiter-Rolle

Timo Boll in Aktion.

04.05.2017 Düsseldorf. Der Weltranglisten-Achte Timo Boll fühlt sich in der Rolle des Underdogs vor dem Champions-League-Finale im Tischtennis mit Borussia Düsseldorf gegen Fakel Orenburg wohl. "Es ist schön, mal in der Außenseiterrolle zu sein und locker aufzuspielen", sagte der Rekordeuropameister am Donnerstag.

Am Sonntag erwartet Düsseldorf das Star-Ensemble um Dimitrij Ovtcharov (Weltranglisten-5.), Jun Mizutani (6.) und Wladimir Samsonow (13.) zum ersten Finale, das Rückspiel findet fünf Tage später in Russland statt.

"Nominell haben wir gegen diese Übermannschaft keine Chance, aber diese werden wir nutzen", meinte Manager Andreas Preuß. "Natürlich ist Orenburg der Favorit", erklärte Cheftrainer Danny Heister. Sein Team sei aber "spielerisch und mental in der Lage, diese Chance zu nutzen". (dpa)