CFC verliert in Lotte: Fanausschreitungen überschatten Spiel

24.03.2018 Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat es am Samstag verpasst, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen. Die Sachsen verloren bei den Sportfreunden Lotte mit 1:3 (0:2). Vor 2312 Zuschauern brachte Moritz Heyer die Gastgeber nach sieben Minuten in Führung. Das 2:0 fiel durch ein Eigentor von CFC-Spieler Marcus Mlynikowski (17. Minute). Nachdem Myrolslav Slavov in der 86. Minute auf 1:2 verkürzte, machte Joshua Putze in der Nachspielzeit mit dem 3dritten Treffer für die Sportfreunde alles klar.

Das Spiel wurde nach einer knappen Stunde von Schiedsrichter Benedikt Kempkes vorübergehend unterbrochen. Nachdem der Referee erst CFC-Trainer David Bergner auf die Tribüne und Stürmer Daniel Frahn wegen Meckerns mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz geschickt hatte, brannten bei einigen CFC-Fans die Sicherungen durch. Ein Platzsturm wurde jedoch durch die Sicherheitskräfte verhindert. Nach einer knappen Viertelstunde wurde die Partie fortgesetzt.

Der Sieg für Lotte ging in Ordnung, denn die Gastgeber zeigten sich insgesamt bissiger. Chemnitz verschlief die erste Halbzeit, wachte erst nach dem Platzverweis auf. Doch insgesamt war es zu wenig, was der CFC anbot. Die Bergner-Elf bleibt als Tabellen-18. auf einem Abstiegsplatz und hat nun wieder sieben Zähler Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz, auf dem Lotte steht. (dpa)