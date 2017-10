Bundesligaspieler Rausch zufrieden mit Länderspiel-Debüt

08.10.2017 Moskau. Der Bundesliga-Profi Konstantin Rausch vom 1. FC Köln ist zufrieden mit seinem Länderspiel-Debüt für die russische Fußball-Nationalmannschaft. "Ich bin sehr froh, dass wir gewonnen haben und alles gut ausgegangen ist heute", sagte er nach dem 4:2-Sieg gegen Südkorea am Samstagabend in Moskau. Trainer Stanislaw Tschertschessow habe ihn beim ersten Auftritt für den WM-Gastgeber 2018 unterstützt, sagte er Agenturen zufolge. "Er hat mir gezeigt, wo ich stehen und was ich tun soll, um Fehler zu vermeiden", sagte er. Rausch wurde in der 64. Minute für Juri Schirokow eingewechselt.

Der Abwehrspieler ist in Deutschland aufgewachsen und hat in mehreren deutschen Jugend-Nationalmannschaften gespielt. Seit 2015 hat er den russischen Pass. Coach und Ex-Bundesligaprofi Tschertschessow hatte Rausch bereits im September zu einem Spiel gegen den Traditionsclub Dynamo Moskau eingeladen. Die Partie gegen Südkorea in der Moskauer VEB-Arena war jedoch sein erstes Länderspiel für die Sbornaja.

Trotz des Vorrundenausscheidens der Sbornaja beim Confederations Cup bewertete Tschertschessow die Team-Leistung gegen Südkorea schlechter als diesen Sommer. Es habe an Gründlichkeit gefehlt, beim Confed Cup sei das russische Spiel besser organisiert gewesen, meinte er. Am Dienstag trifft Russland bei einem Testspiel in Kasan auf den Iran. (dpa)