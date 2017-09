Bosz will offensivem Spielstil auch gegen Real treu bleiben

25.09.2017 Dortmund. Borussia Dortmunds Trainer Peter Bosz will seinem offensiven Spielstil auch im Champions-League-Hit gegen Titelverteidiger Real Madrid am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) treu bleiben. Es sei möglich, auch gegen die Königlichen so zu spielen wie bei den bisher teilweise so furiosen Auftritten in der Fußball-Bundesliga, sagte der Niederländer: "Wichtig ist, wie wir es machen. Wenn wir es gut machen, ist es möglich, so zu spielen. Wenn wir es schlecht machen, wird es ganz schwer gegen Real."

Auch Weltmeister Mario Götze verbreitete Optimismus. "Wir haben großen Respekt, wir wissen, dass Real Madrid in den letzten beiden Jahren den Titel gewonnen hat", sagte er: "Aber es ist eine neue Saison, wir spielen zu Hause und wir sind in einer guten Verfassung. Wir werden sehr, sehr selbstbewusst auftreten." (dpa)