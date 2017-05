Borussia weiter mit acht Verletzten: Eberl will gute Saison

04.05.2017 Mönchengladbach. Vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) sucht Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach den Schulterschluss mit den verärgerten Fans. "Wir wollen versuchen, die Saison top zu beenden. Dazu brauchen wir in den letzten beiden Heimspielen die volle Unterstützung unserer Fans. Wir brauchen alle und jeden", appellierte Borussia-Sportdirektor Max Eberl am Donnerstag an die Borussia-Anhänger.

Einige Fan-Gruppen sind verärgert, weil eine Putzkolonne vor dem später verlorenen Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt eine vorbereitete Choreographie zerstört hatte. Deshalb hatten die Anhänger angekündigt, dem Team in den restlichen beiden Heimpartien gegen Augsburg und Darmstadt 98 (20. Mai) die Unterstützung zu verweigern. Man sei aber in Gesprächen, sagte Eberl. "Es wäre ärgerlich, wenn die Fans uns jetzt nicht unterstützen", betonte auch Trainer Dieter Hecking.

Ungeachtet dessen will er mit seinem Sieg gegen die abstiegsbedrohten Schwaben die Chance auf das Erreichen der Europa League wahren. "Das ist unser Ziel", betonte Hecking, der aber weiterhin acht verletzte Spieler ersetzen muss. Zwar sind Fabian Johnson und Christoph Kramer wieder im Training, ein Einsatz am Samstag kommt aber wohl zu früh.

Die vielen Verletzungen, vor allem muskulärer Art, sollen nach Ende der Spielzeit thematisiert werden. "Wir finden das auch nicht berauschend", räumte Eberl ein und kündigte an: "Nach der Saison wollen wir überlegen, wie das geändert werden kann." (dpa)