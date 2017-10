Borussia Mönchengladbach ohne Bobadilla in Bremen

13.10.2017 Mönchengladbach. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Spiel bei Werder Bremen auf Raul Bobadilla verzichten, kann aber wohl wieder auf die länger verletzten Ibrahima Traoré und Vincenzo Grifo zurückgreifen. Bobadilla muss wegen einer Schambeinverletzung am Samstag an der Weser pausieren. Nach Neuzugang Grifo, der schon gegen Hannover zum Einsatz kam, könnte auch Traoré in den Kader rücken. Damit hat Trainer Dieter Hecking wieder personelle Alternativen. "Es wird Härtefälle geben", sagte der Coach am Freitag.

Mit bislang drei Siegen und Platz sieben sind die Gladbacher ordentlich in die Saison gestartet. "Elf Punkte sind eine gute Ausbeute. Jetzt kommt es darauf an, stabil zu bleiben", befand Sportdirektor Max Eberl. Gegen Bremen gab für die Borussen in den letzten sechs Bundesligaspielen fünf Siege. (dpa)