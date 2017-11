Borussia Mönchengladbach nach 4:2 Dritter

18.11.2017 Berlin. Mit drei Toren in nur 15 Minuten und einem starken Raffael ist Borussia Mönchengladbach zumindest für einen Tag auf Champions-League-Rang drei gestürmt. Lars Stindl (5. Minute), Thorgan Hazard (14. Handelfmeter nach Videobeweis) und der ehemalige Berliner Raffael (20.) trafen am Samstag beim 4:2 (3:1)-Sieg der Fohlen in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC schon in der Startphase.

Allerdings erkämpften und erspielten sich die Berliner vor 48 304 Zuschauern im Olympiastadion danach eine ganze Serie von Torchancen, von denen nur Vedad Ibisevic (39.) und Mitchell Weiser (71.) zwei nutzten. Raffael machte schließlich mit seinem zweiten Treffer (77.) alles klar. Während Hertha (14 Punkte) in der Tabelle auf Rang 14 abrutschte, dürfen die Gladbacher (21) nun Höhenluft genießen. (dpa)