Borussia Mönchengladbach: Mitgliederversammlung am 16. April

20.03.2018 Mönchengladbach. Die Jahreshauptversammlung von Borussia Mönchengladbach findet am 16. April 2018 im Borussia-Park statt. Neben den Wahlen zum Aufsichtsrat und Ehrenrat steht auch der Finanzbericht des abgelaufenen Geschäftsjahres auf der Tagesordnung. "Auch wenn wir im vergangenen Jahr sportlich den Einzug in einen europäischen Wettbewerb verpasst haben, so war 2017 doch ein Meilenstein auf dem Weg, Borussia in eine neue auf und neben dem Platz sichere und erfolgreiche Zukunft zu führen", sagte Geschäftsführer Stephan Schippers am Dienstag. Die Versammlung beginnt um 18.00 Uhr.