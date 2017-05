Borussia Dortmund im Finale um A-Junioren

15.05.2017 Dortmund. Die A-Junioren von Borussia Dortmund haben das Finale um die deutsche Fußball-Meisterschaft erreicht. Der Nachwuchs des Fußball-Bundesligisten setzte sich am Montagabend im Halbfinal-Rückspiel gegen die U19 des VfL Wolfsburg mit 2:1 (1:0) durch. Die BVB-Junioren hatten bereits das Hinspiel in Wolfsburg mit 3:2 gewonnen. Auf dem BVB-Trainingsgelände in Dortmund-Brackel ging das Team von Trainer Benjamin Hoffmann vor 1200 Zuschauern durch Luca Kilian (6. Minute) und Hüseyin Bulut (50.) in Führung, David Nieland (56.) gelang nur noch der Anschlusstreffer für den VfL.

Im A-Junioren-Endspiel am kommenden Montag (19.30 Uhr/Sport1) trifft Dortmund auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Schalke 04 und Bayern München. Nach dem 3:1-Sieg in München haben die Königsblauen an diesem Dienstag (17.45 Uhr/Sport1) im Bochumer Lohrheidestadion besten Aussichten auf den Finaleinzug. Dann käme es im U19-Finale in Dortmund zu einem echten Revierderby. (dpa)