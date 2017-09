Borussia Dortmund bei Tottenham Hotspur ohne Marc Bartra

12.09.2017 Dortmund. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss das erste Gruppenspiel der Champions League bei Tottenham Hotspur ohne Verteidiger Marc Bartra bestreiten. Der 26 Jahre alte Spanier gehört wegen einer Adduktorenverletzung aus der Partie beim SC Freiburg am Samstag (0:0) nicht zum Kader für die Begegnung mit den Hotspurs an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF/Sky). "Wir schauen von Tag zu Tag", sagte BVB-Mediendirektor Sascha Fligge am Dienstag vor dem Flug nach London zur Bartra-Verletzung. Ein Einsatz des Spaniers am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Erstliga-Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Köln ist gleichfalls fraglich.