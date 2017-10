Borissow verliert vor Duell mit Köln Tabellenführung

28.10.2017 Borissow. BATE Borissow hat fünf Tage vor dem Europa-League-Duell beim 1. FC Köln die Tabellenführung in der weißrussischen Liga verloren. Der Meister kam am Samstag gegen Naftan Nawapolazk nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Mirko Ivanic (37.) traf zur zwischenzeitlichen Führung für die Gastgeber, die Schachzjor Salihorsk vorbeiziehen lassen mussten und nur noch Zweiter sind. Am Donnerstag (21.05 Uhr) tritt Borissow in der Europa League zum vierten Gruppenspiel beim Tabellenletzten der Bundesliga an. Im Hinspiel hatten die Kölner in Gruppe C mit 0:1 in Weißrussland verloren.