Bonner Basketballer verpassen Sieg in Champions-League

12.12.2017 Ostende. Die Telekom Baskets Bonn haben in der Basketball-Champions-League einen wichtigen Sieg verpasst. Der Bundesligist verlor am Dienstagabend beim belgischen Meister BC Ostende nach Verlängerung mit 84:86 (70:70, 33:38) und bleibt nach acht Spielen in der Gruppe D mit zwei Erfolgen auf dem letzten Platz.

Ein überragender US-Amerikaner Josh Mayo reichte den Rheinländern nicht. Der Bonner Kapitän erzielte 28 Punkte und sorgte in der Verlängerung fast im Alleingang dafür, dass seine Mannschaft im Spiel blieb. Allerdings verspielten die Baskets durch eine katastrophale Quote von der Freiwurflinie einen möglichen Sieg. Nur neun von 20 Versuche (45 Prozent) fanden das Ziel, während die Gastgeber 21 von 23 Würfe versenken konnten.

Weiter geht es für die Bonner am 19. Dezember mit dem Heimspiel gegen den polnischen Club Zielona Gora. (dpa)