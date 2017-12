Bonner Basketballer mit Sieg in der Champions League

06.12.2017 Avellino. Die Telekom Baskets Bonn haben in der Basketball-Champions-League den zweiten Sieg eingefahren. Die Rheinländer gewannen zwar am Mittwoch beim italienischen Verein Felice Scandone Avellino mit 69:61 (39:32), bleiben mit zwei Erfolgen und fünf Niederlagen weiterhin auf dem letzten Platz in der Gruppe D. Allerdings hat der Bundesligist durch den Sieg wieder Anschluss an Platz vier geschafft, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt.

Die Baskets führten nach dem ersten Viertel bereits mit sieben Punkten (20:13) und brachten diesen Vorsprung über die Zeit. Kapitän Josh Mayo (17 Punkte) und Julian Gamble (13 Zähler und zehn Rebounds) führten das Team von Trainer Predrag Krunić zum wichtigen Erfolg. Bei einem weiteren Sieg am 12. Dezember beim belgischen Club BC Ostende hätten die Bonner wieder gute Möglichkeiten auf den Einzug in die K.o.-Runde. (dpa)