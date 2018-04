Boll führt Düsseldorf ins Finale um die Meisterschaft

15.04.2018 Düssdeldorf. Champions-League-Halbfinale reloaded: Auch im Endspiel um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft stehen sich Rekordmeister Borussia Düsseldorf und die TTF Liebherr Ochsenhausen gegenüber. Der doppelt siegreiche Weltranglisten-Zweite Timo Boll führte die Rheinländer am Sonntag in einem vierstündigen Krimi zu einem knappen 3:2-Erfolg über den 1. FC Saarbrücken TT. Der 37-Jährige gewann zum Auftakt klar gegen den Slowenen Bojan Tokic. Nach Niederlagen seiner Teamkameraden Kristian Karlsson und Stefan Fegerl rang Boll in seinem 400. Bundesliga-Match für die Borussia Nationalmannschaftskollege Patrick Franziska im Entscheidungssatz nieder.

Die entscheidende fünfte Partie gewann der Schwede Karlsson in fünf Sätzen gegen Tokic. Das erste Halbfinale hatte Düsseldorf im Saarland deutlicher mit 3:1 für sich entschieden. Boll und Kollegen haben zum fünften Mal in Folge das Endspiel erreicht. Darin bekommen sie es am 26. Mai in Frankfurt mit Ochsenhausen zu tun. Die Oberschwaben hatten am Vorabend auch das Rückspiel beim TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell mit 3:1 gewonnen. Matchwinner war wie schon im Hinspiel der zweimal erfolgreiche Franzose Simon Gauzy.

In der Königsklasse hatte Ochsenhausen gegen Düsseldorf bei gleichem Spiel- und Satzverhältnis das Endspiel nur wegen des schlechteren Ballverhältnisses verpasst. Der dreimalige deutsche Meister hat sich zum ersten Mal seit 2013 wieder für das DM-Finale qualifiziert. Damals konnten die TTF die große Chance gegen Werder Bremen nicht nutzen, nachdem die Norddeutschen in der Vorschlussrunde Düsseldorf ausgeschaltet hatten. (dpa)