Bochumer Fußballerin zum Weltrekordspiel auf den Kilimandscharo

13.06.2017 Bochum. Die ehemalige deutsche Fußball-Nationalspielerin Petra Landers bricht am Mittwoch zu einem mutigen Projekt auf. Die 55-Jährige aus Bochum will in knapp zwei Wochen mit rund 30 Fußballerinnen aus aller Welt auf dem Kilimandscharo in Tansania einen ungewöhnlichen Rekordversuch starten. Knapp unter dem Gipfel des höchsten Bergs Afrikas (5895 Meter) wollen zwei internationale Frauenteams ein Spiel über 90 Minuten austragen.

"Ich habe sofort zugesagt, weil es für eine gute Sache ist. Es steckt ja ein Sinn dahinter", sagt Landers der Deutschen Presse-Agentur. Nie zuvor gab es ein Match in so großer Höhe, weder bei Frauen noch bei Männern. "Einen Fußballplatz gibt es da natürlich nicht. Den müssen wir vorher selbst bauen", erläutert Landers.

Sogar die Tore müssen von Trägern hinaufgebracht werden. Wenn alles gut geht, soll die Partie am 25. Juni stattfinden. Gut drei Monate hat sich Landers körperlich auf das Unternehmen vorbereitet. Ihr Trainingsgelände war der heimische Tippelsberg in Bochum, eine vor Jahren begrünte Bauschutthalde, exakt 150 Meter über Meereshöhe.

Das waghalsige Projekt auf den Weg gebracht hat die Initiative "Equal Playing Field" (EPF), die sich weltweit für die Gleichstellung von Mädchen und Frauen im Sport, insbesondere im Fußball einsetzt.

Gemeinsam wollen die Fußballerinnen mit der spektakulären Aktion ein Zeichen setzen gegen Diskriminierung und für die gleichen Rechte von Mädchen und Frauen im Fußball, vor allem in Ländern der Dritten Welt.

Landers, die bei der Länderspielpremiere der deutschen Frauen 1982 gegen die Schweiz in der DFB-Startelf stand, 1989 Europameisterin wurde und vier Meistertitel mit Bergisch Gladbach feierte, engagiert sich seit Jahren zudem für den weiblichen Fußballnachwuchs in Sambia. (dpa)