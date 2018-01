29.01.2018 Bochum. Nico Rieble wechselt mit sofortiger Wirkung vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum zum klassentieferen Club Hansa Rostock. Wie der VfL am Montag mitteilte, hat der Abwehrspieler seinen ursprünglich bis zum 30. Juni 2018 datierten Vertrag aufgelöst. Insgesamt hat er für den Revierclub 21 Spiele in der 2. Bundesliga bestritten. In der aktuellen Saison kam