Bochum dreht Rückstand in der Schlussphase: 2:1 Sieg

18.02.2017 Bochum. Der VfL Bochum hat durch einen furiosen Schlussspurt seine Talfahrt in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Am Samstag bezwang die Mannschaft von Trainer Gertjan Verbeek die Würzburger Kickers mit 2:1 (0:1) und war nach zuvor vier sieglosen Spielen in Serie wieder erfolgreich. Vor 11 123 Zuschauern lenkte zunächst der Bochumer Tim Hoogland (26. Minute) einen Schuss von Peter Kurzweg zur Führung der Gäste ins eigene Tor. Die Gastgeber suchten lange ihren Rhythmus, konnten aber den Rückstand am Ende noch drehen. Tom Weilandt (84.) und Dominik Wydra (87.) verhinderten mit ihren Treffern die erste Heimniederlage der laufenden Saison.