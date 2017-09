Bittencourt: Wer gegen Stöger spielt "muss verrückt sein"

28.09.2017 Köln. Flammendes Plädoyer für Peter Stöger: Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt vom 1. FC Köln hat sich nach dem Fehlstart in die Fußball-Bundesliga energisch hinter seinen Trainer gestellt. "Wir werden alles geben, um mit ihm aus dieser Situation herauszukommen", versicherte der frühere U21-Nationalspieler der Internetzeitung "geissblog.koeln": "Sollte es wirklich mal jemanden geben, der gegen diesen Trainer spielt, der hat entweder noch keinen anderen Trainer erlebt oder er muss verrückt sein. Jeder, der schon mehrere Trainer in seiner Karriere hatte, wird sagen: So einen wie Peter Stöger erlebt man einmal, vielleicht zweimal."

Der 23-jährige Profi verwies darauf, dass der Österreicher im vierten Jahr in Köln ist und es die erste Krise sei. "Wenn ich überlege, welche Trainer anderswo schon nach vier Monaten von einer Krise in die nächste stolpern, dann sieht man, wie wichtig er für uns ist", sagte Bittencourt. "Jeder Spieler in diesem Kader und jeder, der unter Peter Stöger gespielt hat, wird sagen: Er ist der beste Mensch, den er als Trainer haben kann. Er ist immer korrekt, immer respektvoll. Stöger sei "einfach er selbst. Er ist authentisch, ehrlich, mehr eine Vaterfigur als Chef. Wir können immer zu ihm kommen und geben unter ihm alles." (dpa)