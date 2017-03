Bielefeld verpflichtet Luxemburger Trainer Saibene

19.03.2017 Bielefeld. Arminia Bielefeld hat den Luxemburger Jeff Saibene als neuen Cheftrainer verpflichtet. Wie der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, wird der 48 Jahre alte Coach, der den Schweizer Erstligisten FC Thun am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen den FC St. Gallen (2:2) letztmalig betreute, bereits am Montag seinen Dienst in Ostwestfalen antreten. Saibene wird Nachfolger des am vergangenen Dienstag beurlaubten Jürgen Kramny und soll den Tabellen-16. vor dem Abstieg bewahren.