Bielefeld verliert mit 3:4 in Darmstadt

17.09.2017 Darmstadt. Weltmeister Kevin Großkreutz hat Darmstadt 98 zu einem Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Beim 4:3 (1:2)-Erfolg gegen Arminia Bielefeld traf der 29-Jährige am Sonntag zweimal. Die Arminia ging durch Andreas Voglsammer (20. Minute) und Fabian Klos (35.) zweimal in Führung. Doch Großkreutz traf vor 15 700 Zuschauern zum 1:1 (31.) und 3:2 (64.) für die "Lilien". Die anderen Darmstädter Tore erzielten Immanuel Höhn (53.) und Neuzugang Artur Sobiech (84.). Sören Brandy konnte in der Nachspielzeit nur verkürzen (90.+3). Darmstadt verdiente sich diesen Sieg durch eine starke zweite Halbzeit und ist jetzt punktgleich mit Tabellenführer Kiel.