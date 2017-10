Bielefeld verliert gegen Ingolstadt mit 1:3

27.10.2017 Bielefeld. Der FC Ingolstadt hat seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga bestätigt. Am Freitag gewann der Erstliga-Absteiger auswärts vor 15 005 Zuschauern gegen Arminia Bielefeld mit 3:1 (2:1) und konnte aus den vier zurückliegenden Spielen zehn Punkte holen. Für die Gäste trafen Thomas Pledl (11. Minute) Stefan Kutschke (45.+1/Foulelfmeter) und Sonny Kittel (85.). Das Bielefelder Tor erzielte Julian Börner (29.). Beide Teams waren schon vor der Pause dezimiert. Ingolstadts Marcel Gaus (13.) musste mit Gelb-Rot vom Platz, der Bielefelder Brian Behrendt (26.) sah die Rote Karte. Für die Arminia war es dritte Niederlage in Serie.