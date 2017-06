Bielefeld verlängert mit Dantas

23.06.2017 Bielefeld. Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat den Vertrag mit Allan Firmino Dantas verlängert und den Mittelfeldspieler zum Regionalligaclub SV Rödinghausen verliehen. Nach Angaben des Clubs vom Freitag läuft der neue Kontrakt des 20-Jährigen bis 30. Juni 2019. In der kommenden Saison soll Dantas, der wegen Verletzungspausen in der abgelaufenen Saison in der U23 der Bielefelder insgesamt 26 Spiele bestritt, weitere Spielpraxis erhalten.