Bielefeld punktet mit Glück in Würzburg

01.04.2017 Würzburg. Die Würzburger Kickers haben sich durch ein kurioses Eigentor in der Nachspielzeit um den ersehnten ersten Sieg im Jahr 2017 gebracht. Eine fatale Bogenlampe von Verteidiger Junior Diaz über den eigenen Keeper hinweg sorgte am Samstag für das 1:1 (1:0) gegen Bielefeld, wodurch der neue Arminen-Trainer Jeff Saibene bei seinem Debüt einen Teilerfolg feierte. Dennoch rutschte Bielefeld wieder auf Platz 17 ab. Rico Benatelli hatte die überlegenen Kickers in Führung gebracht (17. Minute) und vom ersten Erfolg nach zuletzt zwei Punkten aus acht Partien träumen lassen. In der Tabelle haben die Kickers nur noch fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang.