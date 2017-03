Bielefeld nach Sieg nicht mehr Schlusslicht

17.03.2017 Bielefeld. Im ersten Spiel nach der Freistellung von Chefcoach Jürgen Kramny hat Arminia Bielefeld den letzten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Die von Interimstrainer Carsten Rump betreuten Ostwestfalen gewannen ihr Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend mit 2:0 (0:0). Durch die Tore von Christoph Hemlein (47. Minute) und Sebastian Schuppan (75.) verbesserte sich Bielefeld auf Rang 16. Lautern ist als Tabellen-14. nur noch fünf Punkte entfernt. Rump wird die Arminia aber nicht lange betreuen, denn als Nachfolger des am Dienstag beurlaubten Kramny ist Jeff Saibene vom Schweizer Club FC Thun im Gespräch.