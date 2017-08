Bielefeld kassiert beim Unentschieden ersten Minuspunkt

27.08.2017 Berlin. Arminia Bielefeld hat den ersten Minuspunkt in der zweiten Fußball-Bundesliga kassiert. Die zuvor in drei Spielen siegreichen Bielefelder kamen am Sonntag beim 1. FC Union Berlin über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus. Im mit 21 034 Zuschauern ausverkauften Stadion An der Alten Försterei in Köpenick gingen die Gäste durch Andreas Voglsammer in der 46. Minute in Führung. Ein kollektiver Abwehrfehler der Gastgeber, die alles in allem etwas mehr vom Spiel hatten, war vorausgegangen. In der 55. Minute glich Marcel Hartel für die Berliner mit einem Abstauber aus. Union-Neuzugang Atsuto Uchida von Schalke 04, der erst am vergangenen Mittwoch in Berlin eintraf, blieb auf der Bank.