Bielefeld gewinnt in Sandhausen und verlässt Abstiegszone

07.04.2017 Sandhausen. Arminia Bielefeld hat einen wichtigen Auswärtssieg beim SV Sandhausen gefeiert und erstmals seit Dezember die Abstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Die Ostwestfalen feierten am Freitag ein 3:1 (1:0). Die Treffer erzielten zweimal Andreas Voglsammer (17./56. Minute) und Julian Börner (75.). Der neue Bielefeld-Trainer Jeff Saibene durfte sich dank drei Siegen in vier Partien vorläufig über Tabellenplatz 14 freuen. Die Sandhäuser setzten dagegen ihren Abwärtstrend mit dem neunten Liga-Spiel in Serie ohne Dreier fort. Da half auch Markus Karls Tor in der 90. Minute nicht mehr. Den SVS trennen damit inzwischen nur noch fünf Punkte von der Abstiegszone.