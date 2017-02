Bender und "Chicharito" gegen Frankfurt wieder dabei

10.02.2017 Leverkusen. Nach ihren Verletzungspausen kann Bayer Leverkusen wieder mit den Fußballprofis Lars Bender und Javier Hernandez planen. Kapitän Bender und der mexikanische Stürmer kehren im Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt in den Kader der Werkself zurück, erklärte Trainer Roger Schmidt am Freitag. "Bender hat sehr gut trainiert, wir hoffen, dass unser Kapitän wieder an Bord ist. Ob von Anfang an, kann ich noch nicht sagen. Auch bei Chicharito sieht es ganz gut aus, auch wenn er noch nicht komplett mit der Mannschaft trainiert hat."

Eine Option ist womöglich Innenverteidiger Aleksandar Dragovic, einen Einsatz des Österreichers in der Startelf schloss Schmidt aber aus. Nach dem blamablen Auftritt beim 0:1 in Hamburg vor einer Woche erwartet Bayer-Sportdirektor Rudi Völler vom Team eine klare Leistungssteigerung gegen die Hessen: "Nichts anderes als Frankfurt zählt, wir brauchen die totale Hingabe." Schmidt zeigt vor dem Tabellendritten großen Respekt: "Die Eintracht hat einen richtigen Lauf. Die Mannschaft ist robust und diszipliniert, tritt sehr geschlossen auf. Aber wir hatte einen gute Trainingswoche." (dpa)