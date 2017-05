Bellinghausen ein weiteres Jahr bei Fortuna

26.05.2017 Düsseldorf. Fußballprofi Axel Bellinghausen bleibt ein weiteres Jahr beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Der 34-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Dies teilte der Club am Freitag mit. Danach werde der gebürtige Siegburger seine aktive Karriere beenden, hieß es in der Vereinsmitteilung. Bellinghausen, der seine Profikarriere 2002 beim Düsseldorfer Club startete, soll in der kommenden Saison auch die U23-Regionalligamannschaft als Führungsspieler unterstützen. Nach der aktiven Karriere soll er dem Verein in einer anderen Funktion erhalten bleiben.

Trainer Friedhelm Funkel freut sich, dass der Routinier an Bord bleibt. "In der Kabine und als echte Identifikationsfigur ist er für Fortuna Düsseldorf sehr wichtig. Er soll unseren jungen Spielern bei den Profis und der U23 das Fortuna-Gefühl vermitteln", sagte der Coach. (dpa)