Bei Stöger-Rückkehr nach Köln: Batshuayi direkt in Startelf

02.02.2018 Dortmund. Zwei Tage nach seiner Verpflichtung steht Stürmer Michy Batshuayi beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gleich in der Startelf. Trainer Peter Stöger bot den Belgier am Freitagabend bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte beim 1. FC Köln mit der Rückennummer 44 direkt von Beginn an auf.

Der 24-Jährige war am Mittwoch als Ersatz des für 63,75 Millionen zum FC Arsenal verkauften Torschützenkönigs Pierre-Emerick Aubameyang verpflichtet und zunächst für ein halbes Jahr vom FC Chelsea ausgeliehen worden. Der BVB hatte Batshuayi am Freitag auch für die K.o.-Phase der Europa League nachgemeldet und ihm damit den Vorzug vor dem 20 Millionen Euro teuren Abwehrspieler Manuel Akanji gegeben. Akanji hat in den drei Spielen seit seiner Verpflichtung noch nicht gespielt und saß auch in Köln zunächst auf der Bank. (dpa)