Bayern gegen Dortmund: "Heißes Spiel vor Weihnachten"

30.10.2017 München. Der Pokal-Hit gegen Borussia Dortmund kommt dem FC Bayern München einige Runden zu früh. "Wir waren beide nicht begeistert, Borussia Dortmund und Bayern München", sagte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge am Montag in München. "Das kommt alles ein bisschen früh in diesem Jahr, komprimiert", sagte der 61-Jährige. Die beiden deutschen Topteams der vergangenen Jahre treffen am kommenden Samstag (18.30 Uhr) in Dortmund im Bundesliga-Topspiel aufeinander.

In der zweiten Runde mussten die Bayern bereits zum Tospiel beim Vizemeister RB Leipzig antreten, das sie im Elfmeterschießen gewinnen konnten. "Fürs Sechzehntel- und Achtelfinale geht es ganz schön zu", meinte Rummenigge. "Das wird ein heißes Spiel noch vor Weihnachten", sagte er zum abschließenden Spiel beider Mannschaften am 19. oder 20. Dezember direkt vor der Winterpause. "Das ist normalerweise ein Finale", sagte Rummenigge. Scherzhaft fügte er hinzu: "Der Losgott - oder Stefan Effenberg - wollte es anders." Ex-Bayern-Profi Effenberg hatte das Knaller-Los der dritten Pokalrunde am Sonntagabend gezogen. (dpa)