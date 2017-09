Bayer-Trainer Herrlich plant gegen Hamburg mit Alario

22.09.2017 Leverkusen. Bayer Leverkusens Trainer Heiko Herrlich plant in der Partie am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen den Hamburger SV mit dem Debüt des Argentiniers Lucas Alario. "Das ist eine super Nachricht", sagte Herrlich am Freitag zur Spielberechtigung für den 24-jährigen von River Plate Buenos Aires, die dem Fußball-Bundesligisten seit Donnerstag um 18.00 Uhr vorliegt. Der Weltverband FIFA hatte das von Bayer 04 beantragte Eilverfahren zugunsten der Leverkusener entschieden.

"Einem Einsatz steht nichts mehr im Wege", sagte Herrlich über den 19-Millionen-Euro-Zugang Alario. Man könne davon ausgehen, dass der Stürmer im Kader stehe und eventuell auch ein Einsatz in der Startelf infrage komme. Von den Fähigkeiten Alarios ist Herrlich überzeugt: "Er ist zwar immer noch neu da, aber man sieht schon, dass er weiß, wo das Tor steht", kommentierte der Bayer-Coach seine Trainingseindrücke.

Ob der defensive Mittelfeldspieler Lars Bender und Offensivmann Kai Havertz gegen den HSV antreten können, ist fraglich. Beide seien leicht angeschlagen, bemerkte Herrlich. (dpa)