Bayer Leverkusen ohne Aranguiz gegen Wolfsburg

13.10.2017 Leverkusen. Bayer Leverkusen muss im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr) auf Charles Aranguiz verzichten. "Natürlich folge ich dem Rat unserer Ärzte. Aranguiz wird nicht spielen. Aber seine Verletzung hat sich nicht verschlimmert", sagte Bayer-Coach Heiko Herrlich am Freitag. Der chilenische Nationalspieler hatte trotz eines noch nicht ganz ausgeheilten Muskelfaserisses in der Wade am Mittwoch eine Halbzeit im WM-Qualifikationsspiel gegen Brasilien gespielt.

Herrlich geht nach dem Trainerwechsel in Wolfsburg mit großen Respekt an die Aufgabe heran. "Martin Schmidt hat schon in Mainz bewiesen, dass er eine Mannschaft zum Erfolg führen kann. Er kann Wolfsburg wieder in die Spur bringen. Aber das darf am Sonntag noch nicht passieren", sagte der Bayer-Coach. "Wir wollen unsere positive Heimbilanz fortführen und ganz klar gewinnen", sagte Herrlich, dessen Team in dieser Saison daheim noch ungeschlagen ist. (dpa)