Bayer Leverkusen in Ingolstadt ohne Nationalspieler Brandt

04.05.2017 Ingolstadt/Leverkusen. Bayer Leverkusen muss im Gastspiel beim FC Ingolstadt in der Fußball-Bundesliga auf Nationalspieler Julian Brandt verzichten. Er reiste wegen Muskelbeschwerden nicht mit nach Oberbayern. In der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht es für die Werkself darum, nicht noch tiefer in den Abstiegskampf gezogen zu werden. Sollte Bayer verlieren, hätte der Champions-League-Teilnehmer zwei Spiele vor Saisonende nur noch vier Punkte Vorsprung auf den FCI; sogar der direkte Abstieg wäre für Leverkusen damit möglich.

Die personelle Situation ist angespannt, neben dem Ausfall von Brandt sind zwei Innenverteidiger fraglich: Ömer Toprak (Bänderteilanriss im Sprunggelenk) und Jonathan Tah (Muskelbeschwerden) gehören zwar zum Kader, "aber bei beiden wird es sehr knapp", erklärte Trainer Tayfun Korkut am Donnerstag. "Wir müssen dagegenhalten. Aber wir müssen unsere Qualitäten einbringen und dürfen uns nicht auf Kampf verlassen. Da sind uns andere eventuell überlegen", sagte er. (dpa)