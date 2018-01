Bayer Leverkusen gewinnt erstes Testspiel: 2:1 gegen Fürth

05.01.2018 Leverkusen. Bayer Leverkusen hat sein erstes Testspiel vor dem Rückrundenbeginn der Fußball-Bundesliga gewonnen. Beim 2:1 (1:0) gegen den Zweitliga-Tabellensiebzehnten SpVgg Greuther Fürth erzielten am Freitag Dominik Kohr in der 6. Minute und Julian Brandt (66.) die Treffer für den Erstliga-Vierten. Tolcay Cigerci (89.) traf für die Franken. An diesem Samstag (14.00 Uhr) ist Drittligist Preußen Münster der zweite Testspielkonkurrent der Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich. Für Bayer beginnt die Rückrunde am 12. Januar (20.30 Uhr) mit der Partie gegen Tabellenführer Bayern München.