Bayer-Kapitän erleidet Bänder-Teilanriss im Sprunggelenk

29.04.2017 Leverkusen. Bayer Leverkusens Kapitän und Abwehrchef Ömer Toprak hat sich bei der 1:4-Niederlage gegen den FC Schalke 04 am Freitagabend einen Bänder-Teilanriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Dies ergab eine Kernspin-Tomographie am Samstag, teilte der Fußball-Bundesligist aus Leverkusen mit. Der Einsatz des türkischen Nationalspielers am nächsten Samstag im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt (15.30 Uhr/Sky) sei damit gefährdet. Toprak verletzte sich bereits in der ersten Halbzeit und musste durch Nationalspieler Jonathan Tah ersetzt werden.