Basketball-Bundesligist Ulm verpflichtet Bonner Thompson

09.06.2017 Neu-Ulm. Nach dem Playoff-Aus in der Basketball-Bundesliga treibt ratiopharm Ulm seine Planungen für die kommende Saison voran. Der amerikanische Flügelspieler Ryan Thompson vom Liga-Konkurrenten Telekom Baskets Bonn unterschrieb für die kommenden zwei Jahre. Das teilte der Verein am Freitag mit.

"Ryan Thompson ist ein sehr vielseitiger Spieler, der bereits unter Beweis gestellt hat, dass er in der BBL ein absoluter Leistungsträger ist", sagte Trainer Thorsten Leibenath.

In der Saison 2014/15 war Thompson, der an diesem Freitag 29 Jahre alt wird, für Bamberg aufgelaufen und hatte mit dem Team die deutsche Meisterschaft gefeiert. Die Ulmer hatten zuvor bereits Aufbauspieler Ismet Akpinar von ALBA Berlin verpflichtet. Die Hauptrunde hatte der Verein in dieser Spielzeit als Erster beendet. In den Playoffs scheiterte Ulm in der Halbfinalserie an den EWE Baskets Oldenburg. (dpa)