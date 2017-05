Badminton: Zwiebler in BWF-Athletenkommission gewählt

24.05.2017 Gold Coast. Der deutsche Badminton-Rekordmeister Marc Zwiebler ist in die Athletenkommission des Weltverbandes BWF gewählt worden. Der 33-Jährige, der nach den Individual-Weltmeisterschaften im August in Glasgow seine internationale Karriere beenden will, erhielt bei der Abstimmung am Rande der WM in Gold Coast/Australien die zweitmeisten Stimmen und ist für vier Jahre gewählt.

Mehr Athleten als Zwiebler brachte nur die Olympia-Zweite Pusarla V. Sindhu (128) aus Indien hinter sich. Zudem wurden Kirsty Gilmour aus Schottland und Akvile Stapusaityte aus Litauen gewählt. Zwiebler will sich nach eigenen Angaben dafür einsetzen, dass die Spieler gegenüber den nationalen Verbänden eine stärkere Position bekommen. Insbesondere in Asien gebe es in dieser Hinsicht sehr große Defizite, betonte er. (dpa)