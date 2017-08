Badminton-Verband strukturiert Bundesstützpunkte um

30.08.2017 Mülheim/Ruhr. Der Deutsche Badminton-Verband strukturiert seine Bundesstützpunkte um. Zum 1. September werden alle Einzelspielerinnen und -spieler ihren Trainingsstandort in Mülheim/Ruhr haben. Die Doppel-Paare werden von diesem Zeitpunkt an in Saarbrücken zusammengefasst, wie der DBV am Mittwoch mitteilte.

Mit dieser Maßnahme soll vor allem die Trainingsintensität gesteigert werden. "Für uns bedeutet die Umstrukturierung einen kleinen Neustart für Tokio 2020. Ich bin mir sicher, dass uns das neue Konstrukt Vorteile bringen wird", sagte Chef-Bundestrainer Detlef Poste. Trainingsbeginn in den neuen Gruppen ist am 4. September. (dpa)