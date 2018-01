09.01.2018 Mülheim/Ruhr. Chinas Badminton-Star Lin Dan ist für die German Open vom 6. bis 11. März in Mülheim an der Ruhr gemeldet. Das gab der Deutsche Badminton-Verband am Dienstag bekannt. Der 34-Jährige gewann 2008 in Peking und 2012 in London Gold bei den Olympischen Spielen und ist fünfmaliger Weltmeister im Herreneinzel.