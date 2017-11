BVB will neuen Alleingang der Bayern verhindern

04.11.2017 Dortmund. Droht ein weiterer Alleingang der Bayern im Titelkampf? Oder kann ihnen der BVB in dieser Saison Paroli bieten? Antworten könnte das Duell der beiden Branchenriesen liefern. Dortmund steht nach drei Bundesliga-Spielen ohne Sieg unter Druck.

Borussia Dortmund gegen Bayern München - der Klassiker überstrahlt das Programm am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Das Top-Spiel zwischen der Nummer zwei und dem Spitzenreiter heute (18.30 Uhr/Sky) sorgt auch international für riesiges Interesse. Wie die Deutsche Fußball Liga mitteilte, wird das Spitzenspiel in 200 Länder übertragen.

Borussia Dortmund, das an den ersten neun Spieltagen an der Spitze rangierte, steht nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Liga-Spielen unter Druck. Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf die Bayern bereits sechs Punkte betragen. "Vielleicht kommt das Spiel zum richtigen Moment. Wir können unser Gefühl drehen. Wenn wir gewinnen, sind wir wieder Tabellenführer", sagte BVB-Trainer Peter Bosz, dessen Team die Leichtigkeit verloren hat.

Besonders von der Durststrecke betroffen ist Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang, der seit 386 Minuten ohne Torerfolg ist. Vielleicht platzt der Knoten im direkten Duell mit seinem Konkurrenten Robert Lewandowski, der wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt.

Im Schatten des Top-Duells wollen sich Schalke 04 (beim SC Freiburg), Bayer Leverkusen (beim FC Augsburg) und Borussia Mönchengladbach (gegen Mainz 05) heute (15.30 Uhr/Sky) mit Siegen weiter in der Spitzenzone der Liga festsetzen. Schlusslicht 1. FC Köln strebt nach dem 5:2 in der Europa League gegen Borissow nun am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen 1899 Hoffenheim den ersten Saisonsieg an. (dpa)