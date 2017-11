BVB streicht Aubameyang aus Kader

16.11.2017 Dortmund. Borussia Dortmund hat für das Bundesligaspiel am Freitag beim VfB Stuttgart seinen Top-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen. Das teilte der Club am Donnerstagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Über die Gründe für die Sanktion war zunächst nichts bekannt. Der 28-jährige Gabuner war bereits vor einem Jahr schon einmal aus dem Kader gestrichen worden. Damals fehlte er in einem Champions-League-Spiel, weil er trotz eines Verbots an einem freien Tag nach Mailand geflogen war.

Aubameyang ist mit zehn Treffern erneut bester Dortmunder Torschütze in dieser Bundesliga-Saison, schwächelte aber zuletzt. In den vergangenen drei Spielen blieb er ohne Torerfolg. Seine beiden letzten Treffer erzielte er beim 2:3 gegen RB Leipzig am 14. Oktober. (dpa)